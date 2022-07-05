2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu

Adana'da, çocuklar balık tutmak için suyu kesilen kanala girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDUĞU BELİRTİLDİ

İlk incelemede cesedin, geçen pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç'ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.