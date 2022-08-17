Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak ve beraberindeki askeri heyet, Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Metin Gürak, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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