2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'tan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret - Son Dakika

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'tan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret
01.02.2021 17:27
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hatay Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Gürak, valilik şeref defterini imzaladı.
Orgeneral Gürak, Vali Doğan ile makamında bir süre görüştü.
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