Son Dakika Haberleri: 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti
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2019'un ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti

6 saat önce

İSTANBUL'a Ekim ayı sonu itibariyle 12 milyon 690 bin 376 turist geldi.

2019'un ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti, System.String[]
İSTANBUL'a Ekim ayı sonu itibariyle 12 milyon 690 bin 376 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 11,91 oranında artış kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  İstanbul'a Ekim ayı sonu itibariyle gelen yabancı ziyaretçi sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya," İstanbul'a Ekim ayı sonu itibariyle gelen yabancı ziyaretçi sayısı 12.690.376 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, ziyaretçi sayısında % 11,91 oranında artış kaydedildi. İstanbul'un misafirperverliğine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'u en çok Alman turistler ziyaret ederken, ziyaretçi sayısı 965 bin 115 kişi oldu. İkinci sırada İran yer alırken, İstanbul'a ilk 10 ayda 774 bin 682  İranlı turist geldi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:41 Kaynak: DHA
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