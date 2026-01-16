2026'da 6 Şehir Hastanesi Açılıyor - Son Dakika
Sağlık

2026'da 6 Şehir Hastanesi Açılıyor

16.01.2026 20:19
Rize, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastaneleri 2026'da hizmete girecek.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine toplam 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu yatırımlarla sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha nitelikli hale getirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan büyük projeler arasında 6 şehir hastanesi yer alıyor.

Bu kapsamda, Rize, Bursa Ali Osman Sönmez, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin hizmete açılması öngörülüyor.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi 1700 yatak kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alırken, Rize Şehir Hastanesi 1053 yatak kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in sağlık üssü olacak. Sakarya Şehir Hastanesi, 1000 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nde artan sağlık talebine yanıt vermeyi hedeflerken, Ordu Şehir Hastanesi 900 yatak kapasitesiyle Karadeniz'de önemli bir merkez haline gelecek. Trabzon Şehir Hastanesi 900 yatak, Bursa Şehir Hastanesi ise 750 yatak kapasitesiyle sağlık sistemine dahil olacak.

İnşaatı süren hastaneler ve ağız diş sağlığı merkezleri tamamlandığında, sağlık sistemine 13 bin 527 yatak, 718 ünit ve 3 milyon 679 bin 402 metrekare alan daha kazandırılmış olacak.

Bu projelerle birlikte toplam 69 tesisin tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanına sağlık yatırımları

Sağlık Bakanlığı, büyük şehirlerin yanı sıra küçük il ve ilçelerde de modern sağlık tesisleri kurarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda, 2026'da tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisler arasında 50 yataklı Tekirdağ Ergene Devlet Hastanesi, 50 yataklı Balıkesir Kepsut Devlet Hastanesi ve 25 yataklı Bitlis Mutki Devlet Hastanesi de bulunuyor.

Deprem bölgelerinde güçlü sağlık altyapısı

Deprem bölgelerinde sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Halen bu bölgelerde 26 tesisin yapımı devam ederken, bunlardan 13'ünün 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Yatırımlarla birlikte, sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha yaygın, hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

