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21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım - Son Dakika

21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım

16.06.2021 16:08
21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programı tanıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programı tanıtıldı. 21'inci yüzyılın 21'inci yılında 21 yatırım sloganıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, DİSKİ'nin kente 552 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yatırım programı kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ilçe kaymakamlarının yanı sıra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, suyun israf edilmemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinin en önemli kuruluşu olan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 21'inci yüzyılın 21'inci yılında 21 büyük yatırım sloganıyla toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, bunun sadece Diyarbakır'da yaşayanların gündeminin olmadığını belirterek, "Diyarbakır'ı dışarıda değerlendirenler, Diyarbakır'ı bu pozitif gündemle değerlendiriyorlar. Artık Diyarbakır'da kaostan, kargaşadan, huzursuzluktan kimse bahsetmiyor, inşallah kıyamete kadar da bahsetmesin. İşte yakalamış olduğumuz bu pozitif gündemi, yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını el birliğiyle büyütmek, yeni işler yapmak ve yeni değerler üretmek hep birlikte hepimizin ortak görevi olmalıdır. 552 milyon liralık yatırım ne demek, Diyarbakır için bu yıl bizim DİSKİ'nin bütçesinden daha çok bir yatırımdan bahsediyoruz. Bir kurum kendi bütçesinden daha büyük yatırım bir yıl içerisinde nasıl planlar ve yapar? Bunlar emekle, çalışmayla ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, vekillerimizin desteğiyle yardımıyla ve talimatıyla olur. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Su kullanma kültürümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor"

Suyun israf edilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Vali Karaloğlu, "Gezegenimiz, içme ve kullanma suyu bakımında zengin bir gezegen değil. Baktığınızda dünyanın 3'te 2'si suyla kaplıdır. Ama içme ve kullanma niteliği olan su varlığına baktığımızda bu 3'te 2 su varlığının yüzde 2,5"ini insan oğlu içme ve kullanma suyu olarak kullanabiliyor ve bu yüzde 2,5'in de sadece yüzde 1'ine erişebiliyor. Bugün dünyada sağlıklı temiz içme suyuna ulaşamayan milyonlarca insan var. Çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Yaşadığımız çevre felaketleri ile iklim değişiklikleri artık bizim suyla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeyi, su kullanım kültürümüzü yeniden düzenlemeyi de mecbur kılıyor. Diyarbakır'ımıza baktığımızda, 12 bin 500 yıldır yaşam varsa, Diyarbakır'da 33 medeniyet burayı mesken tutmuşsa aslında Diyarbakır'ın su kaynakları hürmetine bunlar olmuştur. Diyarbakır cennetten çıktığına inanılan üç nehirden biri olan Dicle Nehri hafızasında kurulduğu için 12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşam var ve 33 medeniyette bu şehri kendisine mesken tutmuştur. Ama ne olursa olsun Diyarbakır bile bugün su sorunu yaşıyorsa suyla olan ilişkimizi, su kullanma kültürümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerekir" diye konuştu.

Yapılan projelerle ve çalışmalar ile ilgili DİSKİ çalışanlarına teşekkür eden Vali Karaloğlu, yatırımların Diyarbakır'a ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi tarafından 552 milyon liralık 21 yatırım hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından toplantı sona erdi. - DİYARBAKIR

21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım
21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım
21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım
21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım - Son Dakika Ekonomi


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