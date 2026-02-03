22 İlde Terör Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
22 İlde Terör Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı

03.02.2026 08:26
İçişleri Bakanı Yerlikaya, MLKP terör örgütüne yönelik 22 ildeki operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 96 şüpheliyi yakaladık.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İEM TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin; silahlı terör örgütünün, basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları, içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği, örgütün 30. yıl kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

