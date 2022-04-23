23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen törene, Kosova'nın çeşitli yerleşim birimlerinden 500'e yakın çocuk katıldı.

Şenlikte bir araya gelen çocuklar, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçururken halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışması gibi çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Fatih Cansız tarafından çocuklara günün anısına hediyeler verildi.

Şenlik, öğrenciler tarafından sunulan halk dansları ve tiyatro gösterileriyle son buldu.