25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı

04.07.2022 21:37

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

29 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 225 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

EROL EVCİL MAHMEYE ÇIKARILDI

Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil ile 4 kişi tutuklandı Son dakika gündem: 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil ile 4 kişi tutuklandı Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası
Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Erol Evcil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement