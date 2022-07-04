Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Erol Evcil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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