25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne Binin Üzerinde Belgesel Başvurusu Yapıldı

Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi

ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor.