(KARABÜK) - 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 29 Mayıs ile 1 Haziran arasında düzenlenecek. Son haftaya girilen başvuru sürecinde şu ana kadar yarışmaya binin üzerinde belgesel katıldı.
Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 1 Nisan'da başlayan başvurucu süreci, 26 Nisan tarihinde son bulacak. Şimdiye dek festivale, binin üzerinde başvuru yapıldı.
"Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film", "Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film", "Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film" ve "Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek" olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek festivalin jüri koltuklarında ise duayen isimler yer alacak.
Son Dakika › Güncel › 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne Binin Üzerinde Belgesel Başvurusu Yapıldı - Son Dakika
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden olan ikiz kızları, DNA testi sonucuyla resmiyet kazandı. İkizlerin annesi Suphiye Orancı da bulunmuş ancak açıklama yapmamıştı. Oyuncu Nilgün Belgün ise ilişki ve kararların iki kişilik olduğunu belirterek, bir kadının karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmaması gerektiğini söyledi.
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Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda karşılanarak, çeşitli görüşmeler ve anlaşmalar için Iraklı yetkililerle bir araya gelecek.
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