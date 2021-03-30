26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor - Son Dakika

26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor

30.03.2021 11:34
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi M.Ö. 6'ncı bin yıla uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin, 2 bin 500'ü orijinal taştan oluşan rekonstrüksiyon işlemi başladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi M.Ö. 6'ncı bin yıla uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin, 2 bin 500'ü orijinal taştan oluşan rekonstrüksiyon işlemi başladı.

Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar ortaya çıkarılan eserler arasındaki M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan, 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen

deniz fenerinin yeniden inşa işlemleri başladı. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Patara'da İkinci Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıl dönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapılan Telsiz Telgraf İstasyonu ve Deniz Feneri'nin restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemleriyle ilgili kısa açıklama yaptı.

Haftaya azimle ve keyifle başladıklarını belirten Prof. Dr. Işık, Telsiz Telgraf İstasyonu'ndaki restorasyon çalışmalarından fotoğraflar paylaşarak, "Ellerinize sağlık can gençler" dedi. Deniz feneri ile ilgili rekonstrüksiyon işlemlerinden de fotoğraflar paylaşan Prof. Dr. İşkan, "Fenerde de çalışılıyor. Podyum taşları yerine konuyor, kılavuz bırakılan in situ taşlar güçlendiriliyor, parçalar birleştiriliyor. Bu büyük ve zor projede Allah'ım bizi utandırmasın dilerim" dedi.2 BİN 500 TAŞIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 500 orijinal taş bulunuyor. 1481 yılındaki deprem ve tsunamide tamamının yıkıldığı düşünülen deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, yüksekten düşme nedeniyle statik açıdan kullanılması mümkün olmayan taşlar yenileriyle değiştirilerek inşa ediliyor. Uygulama ihalesi ise Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.TELSİZ-TELGRAF İSTASYONU 1906'DA YAPILDI

Patara'daki Telsiz Telgraf İstasyonu ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıl dönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı'yla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyor. Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Trablusgarp'a saldıran İtalyan ordusu, 5 Ekim 1911 günü şehri teslim almıştı. Aynı gün Trablusgarp şehrinden ayrılan zırhlılar diğer sahil şehirlerine yönelmiş, Harbiye Nezareti'ne gönderilen bilgi notuna göre 5 Ekim akşamı Derne önlerine gelen iki İtalyan zırhlısı, telsiz istasyonlarını bombalayarak kullanılmaz hale getirmişti. Projede, telsiz telgraf istasyonu olarak kullanılan binaların restorasyon sonrasında Osmanlı Devleti'nin, Afrika topraklarıyla yapılan haberleşmeyi ve o topraklardaki hakimiyetini gösterecek şekilde özel bir kurguyla müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.


26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor

Akdeniz Üniversitesi, Havva İşkan Işık, Fahri Işık, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı         
11:57
Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı         
11:24
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei