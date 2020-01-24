26 Ocak Dünya Gümrük Günü - Son Dakika
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26 Ocak Dünya Gümrük Günü

6 saat önce

Kayseri Gümrük Müdürü Salih Bayram ile Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Gönül, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü, System.String[]

Kayseri Gümrük Müdürü Salih Bayram ile Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Gönül, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın'ı makamında ziyaret eden Bayram ile Gönül, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyan Günaydın, Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak, gümrük teşkilatının hem Kayseri hem de Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Gümrük çalışanları, Günaydın'a plaket takdim etti.

Dünya Gümrük Günü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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