28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Benim Adım Melek

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:20 Yedi Numara

04:50 Şehirden Uzakta

05:05 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:45 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:10 Kalk Gidelim

15:45 Acemi Anneler

17:10 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu