Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

57 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Yerlikaya, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!
Cumhuriyet 96 yaşında! Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı vurgusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 12:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]