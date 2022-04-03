29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

03.04.2022 10:25
29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Camili Mahallesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı kullanma gibi 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan S. N., Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
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Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği kızı saçından sürükledi, tekme tokat dövdü... O anları böyle kayda aldırdı Genç kızı yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü... Adliyeye gülerek gitti Genç kızı yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü... Adliyeye gülerek gitti

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, Camili, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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