Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mazıdağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kaymakam Muhsin Duran Kalkan'ın da katıldığı programda, Mimar Sinan İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri ile Mazıdağı Özel Sevgi Diyarı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi


Kaymakam Kalkan yakından ilgilendiği engelli öğrencilere hediye verdi.

Dünya Engelliler Günü, Duran Kalkan, Mazıdağı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]