3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mazıdağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kaymakam Muhsin Duran Kalkan'ın da katıldığı programda, Mimar Sinan İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri ile Mazıdağı Özel Sevgi Diyarı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi
Kaymakam Kalkan yakından ilgilendiği engelli öğrencilere hediye verdi.
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