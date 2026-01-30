3 il felaketi yaşadı! Otomobil yandı, sele kapılanlar var

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi. Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı. Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı. Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

ÜÇ İLÇEDE SULAR KESİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MANİSA'YI DA SEL VURDU

Manisa il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız süren yağış nedeniyle bazı su kanalları taşarken, ana arterlerde ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezinden geçen Çaybaşı Deresi'nde de debinin yükselmesiyle birlikte taşkın meydana geldi. Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, Çaybaşı Deresi yatağında su seviyesini aniden yükseltti. Bu sırada dere kenarında park halinde bulunan bir otomobil, akıntıya kapılarak dere içerisine sürüklendi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de yağışın ilk anlarından itibaren su tahliyesi ve kanal temizliği için tam kadro sahada çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekiplerinin de gelen ihbarlara koordineli bir şekilde yanıt verdiği kentte, ekiplerin kritik noktalardaki nöbeti ve müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ŞARJ İSTASYONUNDA YANDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü dakikalarda, bir şarj istasyonunda park halinde bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevlere, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağanağın etkisiyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SELE KAPILDI

Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan araçtaki sürücü Ahmet Ural, şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak cep telefonuyla eşini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ural, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.