3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı - Son Dakika

3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı

27.04.2021 08:37

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2 katlı bir apartmanın ilk katında yaşanan 3 kişinin yaralandığı patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı tespit edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2 katlı bir apartmanın ilk katında yaşanan 3 kişinin yaralandığı patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı tespit edildi.

Gaziantep'te 23 Nisan akşamı Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 2 katlı bir apartmanın ilk katında meydana gelen patlamanın evin mutfağında kullanılan 12 kilogramlık tüpten kaynaklandığı tespit edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hazırlanan yangın raporunda evde yangından dolayı evin pencere korkuluklarının patlama etkisiyle yerinden çıktığı, duvarlar ile evin boyası ve camlarının yanmadan dolayı zarar gördüğü belirtildi.

Patlamanın nedeni mutfak tüpü

Ekipler yangının ve patlamanın nedeninin 12 kiloluk mutfak tüpünün hortumundan sızan gaz nedeniyle patlama ve yanma meydana geldiğini belirledi. Ateş ailesine ait olan evde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında iftar sofrasındaki aileden 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale gelmişti. - GAZİANTEP

3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı
3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı
3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı
3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı

Gaziantep, Şahinbey, 23 Nisan, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı Günlerdir hastanede tedavi gören Hakan Altun'dan haber var Günlerdir hastanede tedavi gören Hakan Altun'dan haber var Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler         
09:05
Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı         
08:37
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:29
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu         
07:50
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı         
18:03
ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı         
17:43
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 09:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei