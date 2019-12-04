"3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali" başladı

Çanakkale'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali" düzenlenen törenle başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, toplumların kalkınmasında, gelişmesinde sinemanın önemli olduğunu söyledi.

Sinema sektörünün 21'inci yüzyılda alabildiğine büyük gelişme gösterdiğini belirten Murat, "Ülke olarak, gençlik olarak, üniversiteler olarak bu gelişmelere mutlaka ayak uydurmamız gerekmektedir. Çanakkale'miz kültür, sanat, tarih gibi alanlarla eğer kendisini ortaya koyarsa, bir marka olabilirse biz bundan çok mutluluk duyarız. Çanakkale'ye de zannediyorum en büyük hizmet budur." dedi.

Festival Başkanlığını da yürüten ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ise hem üniversite hem de fakülte olarak birçok bilimsel çalışmanın yanı sıra sanatsal üretime destek veren bu festivali önemsediklerini anlattı.

Önal, "Sadece öğrencilerimiz için değil, kentimiz için de bir katma değer sağlaması, festivalin kent ile anılan bir markaya dönüşmesi için çalıştığımız, her yıl biraz daha olgunlaştırarak sunduğumuz festivalimizde bu 3 yılda 100 farklı ülkeden ve 2 bini aşan başvuruyla hem üniversitemizin hem ülkemizin adını duyurmuş olduk." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törenin ardından film gösterimlerine geçildi.

Etkinlik, 6 Aralık Cuma günü sona erecek.