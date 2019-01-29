Son Dakika Haberleri: 30 Kişilik Kontenjan İçin 165 Başvuru

30 Kişilik Kontenjan İçin 165 Başvuru

16 dakika önce

İŞKUR ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) adına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arasında yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 30 kişilik kontenjan için 165 başvuru yapıldı.

30 Kişilik Kontenjan İçin 165 Başvuru, System.String[]
İŞKUR ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) adına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arasında yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 30 kişilik kontenjan için 165 başvuru yapıldı. 30 personelin isimlerinin belirlenmesi için MAKÜ'de noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi toplum yararı kapsamında çalıştırılacak kişilerin belirlenmesinde hassas davranıldığını belirterek "Noter huzurunda olan çekilişlerimize sizler de tanık olacaksınız. Sizlerin işe ihtiyacınızın olduğu gibi üniversitemizin de çalışan insanlara ihtiyacı var. Toplum yararı kapsamında gerçekleşen bu çekilişle bizler eleman ihtiyacımızı karşılamış olurken sizlerin de istihdamına katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

30 kişinin belirleneceği kura çekimine toplam 165 kişi başvurdu. Merkez İstiklal Yerleşkesinde 17, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu, Tefenni Meslek Yüksekokulu ve Bucak'ta bulunan okullarda çalıştırılacak 13 kişi olmak üzere toplam 30 kişi kura çekimiyle belirlendi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

İŞKUR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ekonomi
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