30 YILDIR CEVİZ AĞACINDAN TARİHİ YAPILARIN MAKETİNİ YAPIYOR - Son Dakika

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BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 30 yıllık ahşap oyma ustası Muzaffer Pirhasanoğlu (53), mesleğini geliştirerek, bölgede bulunan ceviz ağaçlarından tarihi eser maketi yapmaya başladı. Hobisini meslek haline dönüştüren Pirhasanoğlu, şu ana kadar yaptığı çalışmalarda Ahlat'taki 14 kümbetin yanı sıra, Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan İshakpaşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Bitlis'in simgesi 5 minare gibi figürleri yaptığını söyledi.

Ahlat ilçesinde yaşayan Muzaffer Pirhasanoğlu, evinde hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını kısa sürede geliştirdi. Yaklaşık 30 yıldır tahta parçalarını birbirine yapıştırarak maket yapan Pirhasanoğlu, daha sonra işini geliştirerek, ceviz ağacından tarihi eser maketi yapmaya başladı. Yaptığı maketleri büyük ilgi gören Pirhasanoğlu, bir taraftan sevdiği işi yaptığını, diğer taraftan da bir kültürü geleceğe aktardığı için mutlu olduğunu söyledi.

'KENDİMİ KÜLTÜR AKTARICISI OLARAK GÖRÜYORUM'

Ceviz ağacından yaptığı eserleri, sosyal medyadan paylaşarak satışa sunduğunu söyleyen Pirhasanoğlu, Ahlat'ta bulunan kümbetlerin maketlerini çıkarıyorum. Bu mesleğe ilk olarak hobi amaçlı başlamıştım. Evde maketlerin üzerine ahşabı yapıştırarak devam ettim. İlk başlarda acemi çalışmalarımdan sonra, işimi ilerleterek kümbetleri görünür hale getirdim. Kütük ve cevizi işlemeye başladım. Yöremizdeki tüm tarihi eserlerin ve Ahlat'ta bulunan kümbetlerin maketlerini yapıyorum. Bu bölgede bulunan tüm tarihi eserlerin görseliyle hemen hemen aynı şekilde maketini çıkarıyorum. Hobiyi zamanla sanata çevirdim. Kendimi kültür aktarıcısı olarak görüyorum. Pazarlamalarımız internetten oluyor. Ayrıca burada memurluğunu tamamlayan, ya da yerli ve yabancı turistlere Ahlat'tan hatıra olarak satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle satışlarımız çok düştü dedi.

Pirhasanoğlu, Ahlat'ta bulunan 14 kümbetin yanı sıra, Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan İshakpaşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Bitlis'in simgesi 5 minare gibi figürleri de yaptığını ifade etti.