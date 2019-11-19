Son Dakika Haberleri: 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı
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300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
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