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300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.
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