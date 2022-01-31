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31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika

31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

31.01.2022 11:39

Cuma gününü 777 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 769 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.260 lira, cumhuriyet altını da 5.132 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 777,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 768 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.260 lira, cumhuriyet altını da 5.132 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.788 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Cumhuriyet, Altın, dolar, Cuma, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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