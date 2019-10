360 kilogram esrar ele geçirildi

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "terör örgütüne üye olma" suçlarından hakkında arama kaydı bulunan M.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında arama kaydı bulunan Y.Z. ile S.M, M.T. ve M.Y. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

