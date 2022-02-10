Üye Girişi
4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU - Son Dakika

4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU

10.02.2022 19:29

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Çark Deresi kenarında telefonu ve cüzdanı bulunan 4 gündür kayıp olan kişinin dereye düşme ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Çark Deresi kenarında telefonu ve cüzdanı bulunan 4 gündür kayıp olan kişinin dereye düşme ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve dalgıç polisler derenin içerisine girerek arama çalışması başlattı.

Bugün öğleden sonra Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkisinde bir ağacın altında cüzdan ve cep telefonu bulan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, eşyaların 4 gündür kayıp olan Bayram Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede arama başlattı. Öztürk'ün dereye düşme ihtimaline karşı ise olay yerine AFAD ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler geldi. Dereye giren AFAD ve polisler, suyun içerisinde arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.

4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU
4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU
4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU

YORUMLAR
500

AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:24 Batman Üniversitesi'nden dijital proje yarışması! Rektör İdris Demir detayları anlattı
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN DERE KENARINDA CÜZDANI VE TELEFONU BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement