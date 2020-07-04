4 Temmuz: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları bu sene çok farklı olacak - Son Dakika

4 Temmuz: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları bu sene çok farklı olacak

ABD'de her sene 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü geçit töreni ve etkinlikleri bu sene koronavirüs sebebiyle yapılmayacak.

ABD'de her sene 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü geçit töreni ve etkinlikleri bu sene koronavirüs sebebiyle yapılmayacak.

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Milyonlarca Amerikalı için, 1776'da Britanya'dan bağımsızlığını kutladıkları 4 Temmuz bir gelenek. Birçok insan her sene tekrarlanan aktiviteler ve kutlamaları bekliyor.

Ancak bu sene kutlamalar çok daha farklı olacak.

1) Geçit törenleri iptal edildi

ABD genelinde birçok şehirde düzenlenen geçit törenleri, koronavirüsün yayılmasını engellemek için iptal edildi. Başkent Washington DC'de yapılan ve en büyük ilgiyi çeken Ulusal Bağımsızlık Günü Geçit Töreni de, beklentilere rağmen bu yıl yapılmayacak.

Organizatörler, "Covid-19 bulaşma oranları, töreni güven için yapacak kadar düşmedi" açıklaması yaptı.





Bazı şehirlerde ise düşük profilli olsa da tören yapılacak.

Örneğin Ohio eyaletindeki az nüfuslu Montgomery şehrinde, motorcular, kaldırımda hareketsiz duracak olan bando takımının önünden geçecek.

2) Gizli havai fişekler

Birçok Amerikalı için havai fişek ile Bağımsızlık Günü adeta eş anlamlı.

Bu sebeple bazı şehirlerde havai fişek gösterisini tamamen kaldırmak yerine, kalabalıkların gösteriyi izlemek için toplanmasını engelleyecek şekilde yapmanın yolları bulundu.





Örneğin New York'ta, birkaç gece üst üste şehrin farklı yerlerinde havai fişek gösterileri yapılacak ve bunların nerelerde yapılacağı da önceden duyurulmayacak. Böylece şehrin farklı bölgelerinde yaşayanlar gösteriyi izleyebilecek.

Ancak her gece gösteri en fazla 5 dakika sürecek, böylece insanların dışarı çıkarak kalabalıklar halinde gösteriyi izlemesi engellenmeye çalışılacak.

Boston ve Houston'da ise havai fişek gösterilerinin evlerde televizyonlardan izlenmesi çağrısı yapılıyor.

3) Görsel aktiviteler

Koronavirüs salgını boyunca çok sayıda insan online platformlarda yaratıcılığını geliştirdi. 4 Temmuz organizatörleri de bu kişiler arasına katıldı.

Birçok etkinlik, 4 Temmuz akşamı sadece televizyondan izlenebilecek şekilde hazırlandı. Böylece herkes evde kalması sağlanmaya çalışılıyor.

Bunların arasında konserler ve Facebook üzerinden yayımlanacak performans gösterileri de var.





En ilginç 4 Temmuz geleneklerinden biri de sosisli sandviç yeme yarışması. Bu yarışma da seyircisi ve sosyal mesafeli şekilde yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak.

Daha önce seyircilerle birlikte yapılan yarışmalar da canlı yayınlanmış, 2 milyon kişi canlı yayını izlemişti. Bu sene daha fazla insan evde olacağı için seyirci sayısının da artması bekleniyor.

4) 'Üzgünüz, kapalıyız'

ABD'de birçok kamusal alan bu hafta sonu kapalı olacak. Birçok eyalette barlar ve restoranların yanı sıra, her yıl 4 Temmuz'da çok kalabalık olan Florida ve California sahilleri de halka kapatılacak.





Ancak bazı müzeler ve tarihi alanlarda online turlar düzenlenecek. İnsanların bunları bilgisayarları başında gezmesi sağlanacak.

5) Protestolar

ABD'yi bu yıl sadece koronavirüs salgını etkilemedi; polisin gözaltına alırken öldürdüğü siyah Amerikalı George Floyd'un ardından mayıs ayı sonunda başlayan "Siyah Hayatlar Değerlidir" protestoları, tüm ülkeye yayıldı.

Protestoların devamı olarak, köleliği savunan tarihi figürlere ait heykeller de zarar gördü ve kaldırıldı.

Bu sene 4 Temmuz'da da bazı yetkililer, bu tarz heykellerin ve anıtların önünde eylemlerin devam edebileceğini söylüyor.





Orlando, Newark ve Washington DC gibi şehirlerde, Siyah Hayatlar Değerlidir eylemleri organize ediliyor.

Başkan Donald Trump'ın yönetimi, güvenlik görevlilerini hafta sonu bazı anıt ve heykelleri koruması için görevlendirdi.

Görevlendirme için "barışçıl gösterilerin Amerikalıların hakkı olduğu ancak şiddete taviz verilmeyeceği" açıklaması yapıldı.

6) Başlangıç günü

Gösterilerin çoğu 4 Temmuz'da yapılacak ancak bazı etkinlikler 3 Temmuz'da başladı bile.

On yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Rushmore Dağı'nda yapılacak olan havai fişek gösterisini izlemek üzere Başkan Trump da Güney Dakota'ya gitti.

Ancak bu etkinliğe güçlü itirazlar da geldi. Öncelikle çevreciler, buradaki doğal hayatın havai fişekler sebebiyle zarar göreceğini savunarak karşı çıktı.

Yerel Amerikalı gruplar da Sioux kabilesi için kutsal olan bölgede inşa edilen bu anıtları ziyaret edeceği için Trump'ı protesto gösterileri planladı.





Sosyal mesafe sağlanamaması ve maske takmanın zorunlu olmaması da eleştirilerin sebeplerinden biri.

Trump, Washington DC'de de havai fişek gösterisi sözü verdi. Ancak şehrin belediye başkanı Muriel Bowser, halka evde kalma çağrısı yaptı:

"Kendizine sorun, oraya gerçekten gitmeniz gerekiyor mu? Giderseniz sosyal mesafeyi sağlayabileceğinizden emin misiniz?"

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:37 

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