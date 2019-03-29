Son Dakika Haberleri: 4 Yıldır Alamadığı Staj Ücretini Kdk Sayesinde Aldı

4 Yıldır Alamadığı Staj Ücretini Kdk Sayesinde Aldı

56 dakika önce

Diyarbakır'da kendisine 30 iş günü zorunlu yaz stajı ücret ödemesinin yapılmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran öğrenciye staj ücreti ödendi.

4 Yıldır Alamadığı Staj Ücretini Kdk Sayesinde Aldı, System.String[]
Diyarbakır'da kendisine 30 iş günü zorunlu yaz stajı ücret ödemesinin yapılmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran öğrenciye staj ücreti ödendi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran bir öğrenci, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında beceri eğitimini ve yaz sonu stajını yaptığını belirtti. Başvurucu, yaptığı stajın sonunda rektörlüğün kendisine 30 iş günü zorunlu yaz stajı ücret ödemesini yapmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. 2015 yılında yaptığı stajının ücretini hala beklediğini söyleyen vatandaşa, idare ile halk arasında köprü kuran Kamu Denetçiliği Kurumu el uzattı. Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Dicle Üniversitesi Rektörülüğünden bilgi ve belge talep edildi. Rektörlük, kayıtlarına bakarak başvurucunun staj yaptığını belirledi. Ombudsman üniversite başhekimliğiyle görüştü ve başhekimlik öğrencinin hastaneye gelip staj ücreti başvuru talep formunu doldurmasının ardından ödemeyi hemen yapacağını taahhüt etti. Konuya ilişkin talebin idare tarafından yerine getirilerek öğrencinin staj ücretini almasıyla dostane çözüm sağlanmış oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel
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