5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI - Son Dakika
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5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI

19.03.2022 09:41

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda vatandaşların beslediği 5 sokak köpeği, poşetlerle bırakılan tavuktan yedikten sonra öldü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda vatandaşların beslediği 5 sokak köpeği, poşetlerle bırakılan tavuktan yedikten sonra öldü. Polis, köpeklere zehirli tavuk verildiği şüphesiyle soruşturma başlatırken, alınan numuneler Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, "Köpeklerin kesin ölümlerinin tespiti için alınan numuneler incelemeye alındı. Buradan çıkacak sonuca göre kesin ölümleri tespit edilecek" dedi.

Karamürsel ilçesinde önceki gün zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda hayvanseverler tarafından bakımı yapılan 9 köpekten 5'inin öldüğünü görenler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri veterinerler eşliğinde bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 5 köpeğin ölü bulunduğu alanda içerisinde çiğ tavuğa ait sıvı bulunan poşetlere rastlanıldı. Şüphe üzerine poşetten örnek alınırken, ölü köpeklerden alınan numuneler veterinerler tarafından incelenmeye başlandı. Yapılan incelemelerden çıkan ilk sonuca göre 5 köpeğin de vücudunda zehirlenmiş olabileceklerine dair kimyasallar tespit edildi. Bunun üzerine alınan numuneler Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Buradan çıkacak sonuca göre kesin ölümleri tespit edilecek. Bölgede inceleme yapan polis, olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, 'Çok vahim bir olay yaşadık. Zeytinlik alanda hayvanseverler tarafından beslenen 9 yavrumuz vardı. Herkes elbirliğiyle bakıyordu bu köpeklere. Bu 9 köpekten 5 tanesi kimliğini belirleyemediğimiz kişiler tarafından verilen yiyecekle zehirlendi. Biz buraya geldiğimizde o köpekleri ölü halde bulduk. Çok büyük ihtimalle köpeklere zehirli tavuk verdiler. Burada polisler inceleme yaptı, veteriner hekimimiz de o incelemeye eşlik etti. Neden öldükleri araştırılıyor. Hayvanseverler olarak bu duruma çok üzüldük, biz besliyorduk buradaki köpekleri' dedi.

'BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Sorumluların yakalanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Selma Platin Pek, şöyle konuştu:

'Biz dernek olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Veteriner hekimimiz tarafından hayvanlardan numune alındı ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Ne yazık ki elimizde bir kamera görüntüsü yok, şahit yok, kimin yaptığına dair bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istiyoruz' (DHA)

5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI
5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI
5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI

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Karamürsel, Kocaeli, Tavuk, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 KÖPEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE 'ZEHİRLİ TAVUK' SORUŞTURMASI - Son Dakika


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