5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor - Son Dakika

Düzce'de saat 15.40'ta 5 ve 15.57'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Gündüz korku dolu anlar yaşayan şehirde akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD'da yer alan bilgilere göre Düzce'de deprem saat 21.35'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 11.21 kilometre olarak açıklandı.

EVLERİNE GİREMİYORLAR

Düzce'de meydana gelen depremlerin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor. Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.