5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış - Son Dakika

ELAZIĞ'da yaşayan Taşkın ailesinin oğlu Yusuf Can (5), kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Harput Mahallesi'nde oturan Taşkın ailesi, jandarmayı arayarak, oğulları Yusuf Can'ın, kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen jandarma ekipleri, minik çocuğun biriktirdiği 10 lirayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu da aileye verdi.