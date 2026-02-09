50 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

50 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son!

09.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asuman Işık, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 50 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi, başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asuman Işık (70), temmuz ayında Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında sağlık taraması gerçekleştirdi.

Aşırı zayıflık ve buna bağlı kas kütlesinde azalma tespit edilen Işık, sigara da içmesi sebebiyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi.

Burada ilk olarak psikolog desteği ve sigara bırakma polikliniği sayesinde 50 yıllık bağımlılığından kurtulmayı başaran Işık, daha sonra diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde sağlıklı kilo alarak, kas kütlesini güçlendirdi.

Sağlıklı hayat merkezinden aldığı hizmeti değerlendiren Işık, 50 yıl boyunca sigara içtiğini ve her türlü bırakma yöntemini deneyip başarısız olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarını öğrendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"O günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kilolu insanları zayıflatmak için meydanlarda insanları tartıyordu. 'Bir de ben gideyim' dedim. Belki bana da sigarayı bıraktırabilirler. Geldim ve sonunda sigarayı bıraktım. Çok zayıftım, 38 kiloydum. Sarkopeni başlamıştı. Bana kilo aldırdılar. Geriatri uzmanına gönderdiler. Kaslarımı korumak için spor yapmayı öğrettiler. Diyetisyen beslenmemi düzenledi. 6 aydır sigara içmiyorum. Aynı zamanda psikolog yardımı da alıyorum. Hepsinden son derece memnunum."

Işık, çevresinde sigara içenleri sağlıklı hayat merkezine yönlendirdiğini dile getirerek, kendisi gibi başkalarının da başarabileceğini bildirdi.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer de Işık'ın kendilerine başvurduğunda ilk olarak bağımlılık düzeyini tespit ettiklerini anlattı.

Işık'ın merkezin psikolojik danışmanlık hizmetine yönlendirildiğini ifade eden Soyer, "Bununla eş zamanlı olarak sigara bırakma polikliniğine de devam etti. Burada hem hekim hem de psikolojik destekle sigarayı bıraktırdık. 6 aydır sigara kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Işık'ın kilo almaya başladığını aktaran Soyer, "Kilosu oldukça düşüktü. Sağlıklı kiloya ulaşması gerekiyordu. Beslenme desteği aldı. Akabinde devlet hastanemizde geriatri polikliniğine yönlendirdik. Burada da beslenme desteği devam etti. Kendisi 10 kilo alarak hedef sağlık kilosuna ulaştı. Hem tütünsüz hayat hem ideal kilo hem de psikolojik olarak daha iyi hissettiği bu süreçte sağlıklı bir yaşama adım attı." değerlendirmesinde bulundu.

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ise Asuman Işık'ın sürecinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin çalıştığının başarılı bir örneği olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 50 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:23:38. #.0.5#
SON DAKİKA: 50 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.