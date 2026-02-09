50 Yıllık Sigara Bağımlılığına Son!

Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi, başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asuman Işık (70), temmuz ayında Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında sağlık taraması gerçekleştirdi.

Aşırı zayıflık ve buna bağlı kas kütlesinde azalma tespit edilen Işık, sigara da içmesi sebebiyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi.

Burada ilk olarak psikolog desteği ve sigara bırakma polikliniği sayesinde 50 yıllık bağımlılığından kurtulmayı başaran Işık, daha sonra diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde sağlıklı kilo alarak, kas kütlesini güçlendirdi.

Sağlıklı hayat merkezinden aldığı hizmeti değerlendiren Işık, 50 yıl boyunca sigara içtiğini ve her türlü bırakma yöntemini deneyip başarısız olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarını öğrendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"O günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kilolu insanları zayıflatmak için meydanlarda insanları tartıyordu. 'Bir de ben gideyim' dedim. Belki bana da sigarayı bıraktırabilirler. Geldim ve sonunda sigarayı bıraktım. Çok zayıftım, 38 kiloydum. Sarkopeni başlamıştı. Bana kilo aldırdılar. Geriatri uzmanına gönderdiler. Kaslarımı korumak için spor yapmayı öğrettiler. Diyetisyen beslenmemi düzenledi. 6 aydır sigara içmiyorum. Aynı zamanda psikolog yardımı da alıyorum. Hepsinden son derece memnunum."

Işık, çevresinde sigara içenleri sağlıklı hayat merkezine yönlendirdiğini dile getirerek, kendisi gibi başkalarının da başarabileceğini bildirdi.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer de Işık'ın kendilerine başvurduğunda ilk olarak bağımlılık düzeyini tespit ettiklerini anlattı.

Işık'ın merkezin psikolojik danışmanlık hizmetine yönlendirildiğini ifade eden Soyer, "Bununla eş zamanlı olarak sigara bırakma polikliniğine de devam etti. Burada hem hekim hem de psikolojik destekle sigarayı bıraktırdık. 6 aydır sigara kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Işık'ın kilo almaya başladığını aktaran Soyer, "Kilosu oldukça düşüktü. Sağlıklı kiloya ulaşması gerekiyordu. Beslenme desteği aldı. Akabinde devlet hastanemizde geriatri polikliniğine yönlendirdik. Burada da beslenme desteği devam etti. Kendisi 10 kilo alarak hedef sağlık kilosuna ulaştı. Hem tütünsüz hayat hem ideal kilo hem de psikolojik olarak daha iyi hissettiği bu süreçte sağlıklı bir yaşama adım attı." değerlendirmesinde bulundu.

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ise Asuman Işık'ın sürecinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin çalıştığının başarılı bir örneği olduğunu dile getirdi.