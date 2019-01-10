Son Dakika Haberleri: 600 Metrede Keçi Kurtarma Operasyonu

600 Metrede Keçi Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

600 Metrede Keçi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde dağda kayalık kesimde keçi bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri sarp alanda kayalıklarda mahsur kalan keçinin yanına halat yardımıyla indi. Ekipler keçiyi halatla bağlayıp mahsur kaldığı yerden kurtararak keçi kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.

Kurtarılan keçi sahibi Ercan Barlak'a teslim edilirken, Barlak AFAD ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Güllübahçe, Söke, Aydın, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:11:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 600 Metrede Keçi Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]