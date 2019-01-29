Son Dakika Haberleri: 69. Berlinale'de 17 Film "Altın Ayı" İçin Yarışacak

69. Berlinale'de 17 Film "Altın Ayı" İçin Yarışacak

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 17 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

69. Berlinale'de 17 Film
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 17 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.


Festival Direktörü Dieter Kosslick, Berlin'deki Basın ve Enformasyon Dairesinin salonunda düzenlediği basın toplantısında, 7-17 Şubat'ta yapılacak festivalin programı hakkında bilgi verdi.


Buna göre, festivalde bu yıl 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek.

Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Türk yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) filmi de büyük ödül "Altın Ayı"nın adayları arasında gösterildi.

"Kız Kardeşler" ve "Altın Eldiven" filmlerinin dünya prömiyerleri Berlinale kapsamında yapılacak.


Açılışı Danimarka filmi yapacak


Berlinale'nin açılışını 7 Şubat'ta Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı film yapacak.

Jüri başkanı Juliette Binoche

"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak.

Jüride ayrıca ABD'li film eleştirmeni Justin Chang, Alman oyuncu Sandra Hüller, Şilili yönetmen Sebastian Lelio, New York Modern Art Müzesi'nde yönetici olarak çalışan Rajendra Roy ve İngiliz oyuncu Trudie Styler bulunuyor.

Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi forum bölümünde

"Forum" bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi de gösterilecek. "Perspektive Deutsches Kino" bölümünde ise Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Oray" filmi yer alıyor. Söz konusu 2 filmin ilk gösterimleri de festivalde yapılacak.


Christian Bale, Bill Nighy ve Tilda Swinton gibi çok sayıda ünlü ismin katılacağı festivalde ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Yönetmen, Berlin, Altın Ayı, Güncel
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