7. Boğaziçi Film Festivali Son Gününde

Son günün gösterim programında, Atlas Sineması'nın 19:30 seasında seyircilerin karşısına çıkan Uzun Zaman Öncefilmi de vardı. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yarışan filmin gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Cihan Sağlam, başrol oyuncuları Onur Dikmen, Serdar Orçin ve film ekibinin katılımıyla bir soru cevap etkinliği gerçekleşti. Soru cevap etkinliğinin moderasyonunu ise Kürşat Saygılı üstlendi.

İlk uzun metraj kurmacasına imza atan Cihan Sağlam'ın Uzun Zaman Önce filmi, kardeşlik, vicdan, şüphe ve yalnızlık temalarını bir dram-gerilimde bir araya getiriyor. Mesafeli olduğu eşinin onu aldattığından şüphlenen Ahmet'in, kasabaya yeni gelen gizemli bir yabancıdan şüphelenmeye başlaması ve kardeşi Mehmet ile birlikte bir cinayet planına girişmesi üzerinden şekillenen film, gizli aile sırlarının ortaya çıkışı, bağlılıkların kopması ve kana bulanan vicdanların hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerini ise Onur Dikmen, Serdar Orçin ve Nihan Dengiz Okutucu paylaşıyor.

Filmin akışına yönelik gelen bir eleştiriye cevap veren ve filmin yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunu da üstlenen Sağlam, "Sinema perdesinde izlediğimiz şeylerin normal hayatın hızından farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Yönetmenin her şeyi söylediği ve kendi fikirlerini seyirciye empoze etmeye çalıştığı filmlerden hoşlanmıyorum. Benim en sevdiğim kitaplar ve filmler beni tekrar geriye dönmeye, tekrar geriye bakmaya sevk edenler oldu. Seyircinin aktif olduğu sinemayı, tekrar tekrar üzerine düşünülmesini istediğim bir film yapmak istedim." dedi. Seyirciyle filmin arasında yönetmenin girmemesi gerektiğini savunduğunu belirten Sağlam; "Film seyircinin kendi hayal gücüyle birleşmeli ve onun için anlam kazanmalı." dedi. Filmi izlemeye ailesinin de geldiğini belirten yönetmen, özellikle onlara da teşekkürlerini sundu.

Filmin başrollerinden Serdar Orçin ise normalde canlandırdığı rollerden farklı bir rolde seyirci karşısına çıkmak ve senaryoyu okuduğu zaman nasıl hissettiği sorusuna cevap olarak; "Birçok yönetmen benim için belirli bir karakter tipine bağlı kalıyordu. Ama ben bir oyuncuyum, farklı rolleri canlandırabiliyorum. Bunu gören yönetmenlerle çalışmak çok güzel. Bir şeyi iyi yaparsanız bir sonraki projede de aynı role yerleştiriliyorsunuz. Ancak şimdi artık oyuncunun başka rollerin de altından kalkabileceği konusunda yönetmenler ikna olmaya başladı." diyerek bu rolde olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Yönetmeni tebrik eden oyuncu, senaryoyu okuduğunda çok sevdiğini ve teklif geldiğinde çok sevindiğini söyledi.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak. Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleştiği 7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

7. Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreni bu akşam gerçekleştirilecek. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak. Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanı olduğu ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.