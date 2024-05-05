Samsun\'da Horoz Dövüştürüp Bahis Oynayan 29 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Horoz dövüştürülen barınağa baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y'ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

El konulan horozların ise veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.