Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

Geniş Video İzle

Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko-Monaco maçında sahaya yabancı madde atılması ve maç bitiminde sahaya girilmesi sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 30 bin euro para cezası verdi. Monacolu basketbolcu Jaron Blossongame ise tribüne saygısızlıktan dolayı ihtar cezası aldı.

04.05.2024 23:06  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague çeyrek final 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetmiş, seride durum 2-2'ye gelmişti. Maçın ardından yaşanan olayların faturası belli oldu.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya sahaya yabancı madde atılması ve maç bitiminde sahaya girilmesi sebebiyle30 bin euro para cezası verdi. Monacolu basketbolcu Jaron Blossongame ise tribüne saygısızlıktan dolayı ihtar cezası aldı.

Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

NE OLMUŞTU?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı. Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, sahaya yabancı maddeler de atıldı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

Fenerbahçe Beko, Basketbolcu, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement