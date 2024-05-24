Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 42.74 liradan satılırken gelecek indirim ile 41.20 kuruşa düşecek.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim beklenirken güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Ankara akaryakıt fiyatları
İzmir akaryakıt fiyatları
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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