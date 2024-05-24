Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş

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Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

İddialara göre iki grubun çocukları arasında tartışma çıktı ve kavga yaşandı. Taraflar arasında oluşan husumetin son bulması için bir barış buluşması organize edildi. Yaklaşık 40 kişilik grup kahvehanede bir araya geldi.

KONUŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İki grubun konuşması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer K., Okan G. ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; " 23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. Ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.