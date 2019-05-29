Son Dakika Haberleri: 7 yaşındaki yetenekli Türk kızın başarısı
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7 yaşındaki yetenekli Türk kızın başarısı

1 saat önce

Selin Aytekin, Stanford mezunu annesinin, kız çocuklarına ilham vermek amacıyla yazdığı ingilizce kitabın illustrasyonlarına imza attı.

7 yaşındaki yetenekli Türk kızın başarısı, System.String[]

Stanford Üniversitesi Yönetim Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Microsoft'ta ürün yönetimi alanında uzun yıllar çalışan Öznur Aytekin, Türkiye'ye döndüğünde kızının kendine verdiği motivasyon ile hayalini gerçekleştirmeye koyuldu.

Geçirdiği panik atak sonrası "eğer ölürsem kızıma ne bırakmak isterim?" düşüncesiyle kızı için "A Bunny Named May" (Mayıs Adlı Bir Tavşan) adlı kitabı kaleme alan Öznur Aytekin, yayınlama kararını kızı Selin'e borçlu olduğunu belirtti.

7 yaşındaki Selin'in kitabın illüstrasyonlarını çizdiğini fark eden anne, kızından aldığı cesaretle kitabı yayınlamaya karar verir. "Tüm kız çocuklarının hayatına dokunabilmeyi ve hayallerini gerçekleştirmeleri için onları teşvik etmeyi ümid ediyorum" diyen anne Aytekin,"Bazen hayat zorlaşır ve devam edebilmek için biraz ümit, biraz cesaret, biraz ilhama ihtiyaç duyarız. İşte bu kitap bu ihtiyacı duyan anneler ve çocukları için." dedi.

A Bunny Named May, çocuklara "Eğer bir tavşan hayallerinin peşinden gidebiliyor, 7 yaşındaki bir çocuk kitap illüstrasyonları yapabiliyorsa, sen de hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsin." mesajını aşılıyor.

Indiegogo kitlesel fonlama platformunda başlatılan kampanya ile kitabın en çok satın alındığı ülkeden seçilecek Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla kitap bağışı da yapacak. Bağışlar, seçilen STK ve bağış miktarları Indiegogo sitesinden duyurulacak.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:17 Kaynak: Bültenler
Microsoft, Güncel
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