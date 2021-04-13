70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil "pilava, pilava" sesleriyle kalkıyor - Son Dakika

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduğu ve aynı zamanda kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi'nde, yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan gelen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid'in damadı olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anılan Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari'ye duyulan saygıdan dolayı, sahurda davul çalmak yerine, "Pilava, pilava" diye bağırılarak uyandırılıyor.

ZİLLERİ ÇALARAK MAHALLEYİ UYANDIRIYOR

25 yıldır zilleri çalarak mahalleliyi sahura uyandırdığını belirten Feridun Karabıyıkoğlu, "Burada 'pilava, pilava' diye bağırılıyor. 25 sene oldu devamlı 'pilava' diyerek mahalleliyi sahura kaldırıyoruz. Emir Sultan Hazretleri peygamber soyundan gelen bir zat, onu rahatsız etmemek için böyle bir şey yapıyoruz. 70 yıllık bir gelenek bu. Emir Sultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı o zamandan beri hep 'Pilava, pilava' diyoruz" dedi.

"BAŞKALARI BU GELENEĞE ŞAŞIRIYOR"

Mahallenin eski sakinlerinin bu geleneği bildiğini ifade eden Karabıyıkoğlu, "Mahalleye yeni taşınanlar 'Pilavcı, bize pilav ver' diyorlar. Kendimizi ve bu geleneği anlattığımız zaman şaşırıyorlar" dedi.