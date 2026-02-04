8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Ankara'da Yapıldı

04.02.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın Ankara'daki ödül töreninde, ödülün genç nesillere Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve önemini tanıtmada yapıcı bir rol oynadığını söyledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi eğitim odaklı girişimlerin, gençlere ortak toplumsal değerler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

(ANKARA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın Ankara'daki ödül töreninde, ödülün genç nesillere Pakistan- Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve önemini tanıtmada yapıcı bir rol oynadığını söyledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi eğitim odaklı girişimlerin, gençlere ortak toplumsal değerler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin törene ilişkin basın bülteninde, Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ismini taşıyan Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün, Büyükelçiliğin kamu diplomasisi faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak her yıl düzenlendiği belirtildi.

Türkiye genelindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik olan yarışmanın bu yılkı teması, "Güç Kaynağı Olarak Aile: Pakistan ve Türk Toplumlarında Ailenin Rolü" olarak belirlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ünal Eryılmaz katıldı.

Törende konuşan Ökten, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, ailenin hem Pakistan hem de Türkiye'de sosyal bütünlüğün temel taşı olduğunu vurguladı. Yarışma temasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunu güçlendirme vizyonuyla örtüştüğünü söyleyen Ökten, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi eğitim odaklı girişimlerin, gençlere ortak toplumsal değerler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu ve iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Büyükelçi Cüneyd konuşmasında, aile değerlerinin Pakistan ve Türk toplumlarının ahlaki ve kültürel temelini oluşturduğunu belirtti. Yarışma temasının öğrencilerin güçlü ve uyumlu toplumların oluşumunda ailenin rolünü derinlemesine ele almalarına imkan sağladığını kaydeden Cüneyd, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün genç nesillere Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve önemini tanıtmada yapıcı bir rol oynadığını vurguladı. Cüneyd, yarışmanın gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürüleceğini dile getirdi.

Genel Müdür Eryılmaz, yarışmaya gönderilen denemelerin, ailenin her iki ülkede de toplumsal istikrarın temel unsuru olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu ortak değerin Pakistan-Türkiye dostluğunu pekiştirdiğini kaydetti.

Yarışmada Ankara Özel Muradiye Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Zülfikar birincilik ödülünü kazandı. Tokat 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi H. Ebrar Kesici ikinci olurken, Zonguldak Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Keskin üçüncülük ödülüne layık görüldü. Konya Bozkır Anadolu Lisesi'nden Mustafa Yalçınkaya, Sivas Özel Sivas Batı Anadolu Lisesi'nden Zeynep Ecrin Enişte ve Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden Ali Yusuf Sabah ise mansiyon ödülü aldı.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Celile Eren Ökten, Diplomasi, Pakistan, Türkiye, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:18:39. #7.11#
SON DAKİKA: 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.