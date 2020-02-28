9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı - Son Dakika

9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu. - SİNOP

Emniyet Müdürlüğü, Türkeli, Polis, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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