Son Dakika Haberleri: AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü
Son Dakika Güncel AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü

AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü

17 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunda görevli muhabir Yasin Dikme'nin babası hayatını kaybetti.

AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunda görevli muhabir Yasin Dikme'nin babası hayatını kaybetti.

Dikme'nin bir süredir rahatsızlığı bulunan babası Hacı Dikme (75) bugün evinde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Dikme'nin cenazesi Hilvan ilçesindeki Eski Cami'ye getirildi.

Dikme'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, aile yakınları, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici ile mesai arkadaşları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif İnan, Anadolu Ajansı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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