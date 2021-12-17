AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde bazı kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bozkurt, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Gökhan Balcı'nın "El ense" adlı fotoğraflarını seçti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda da Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda Muhammed Said'in " İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kalkan, her birinin farklı hikayeler taşıdığını belirtti.