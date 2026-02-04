AB, Çevrim İçi Platformları Uyardı - Son Dakika
AB, Çevrim İçi Platformları Uyardı

04.02.2026 18:18
AB Komisyonu, çevrim içi platformların zararlı içerik riski taşıdığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, çevrim içi platformların yasa dışı zararlı içerikleri yayma gücünün bulunduğunu ve seçimler ile çocuklar için risk oluşturduğunu söyledi.

Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevrim içi platformları kullanmak istediklerini ancak bunların toplumlar için açıkça risk oluşturabileceğini belirten Regnier, "Seçimlerimiz için kim risk oluşturabilir? Çevrim içi platformlar. Çocuklarımız için internette kim risk oluşturabilir? Çevrim içi platformlar. Yasa dışı ve zararlı içerikleri kim yayabilir? Yine çevrim içi platformlar." dedi.

Regnier, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA), Birlik kurallarına uyumu sağlama sorumluluğunu doğrudan çevrim içi platformlara yüklediğini ifade ederek "(Platformlar) Bundan hoşlanmıyor. Neden hoşlanmıyor? Çünkü yıllarca hatta on yıllarca, kanunun üstünde oldular, umursamayacak kadar büyük olduklarını sandılar. Ancak Avrupa'da, DSA sayesinde, Vahşi Batı sona erdi." diye konuştu.

DSA kapsamında sorumluluğun sosyal medya şirketlerinin üst yöneticilerinde (CEO) değil, platformların kendisinde olduğunu aktaran Regnier, "Dolayısıyla CEO bir siyasi partiyi algoritmik olarak öne çıkarıp diğerlerinin görünürlüğünü azaltıyorsa sorumlu olan CEO olmaz. Platform sorumlu hale gelir." ifadelerini kullandı.

Regnier ayrıca, Rusya'nın Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimine müdahale ettiği iddialarının ardından Aralık 2024'te TikTok'a karşı açtıkları soruşturmaya değinerek platformun "son derece işbirliği içinde" olduğunu ve AB kurallarına uyum sağlamak için önlemler aldığını söyledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
