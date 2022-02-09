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AB'den Rusya'ya AGİT bünyesinde diyalog mektubu - Son Dakika

AB'den Rusya'ya AGİT bünyesinde diyalog mektubu

09.02.2022 21:50
AB'den Rusya'ya AGİT bünyesinde diyalog mektubu

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği'ne teslim ettiği bir mektupla Rusya'yı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 'Avrupa'da güvenliği güçlendirme yollarını' konuşmaya davet etti.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği'ne teslim ettiği bir mektupla Rusya'yı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 'Avrupa'da güvenliği güçlendirme yollarını' konuşmaya davet etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya mektup göndererek, Ukrayna ile devam eden kriz ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirme için diyalog çağrısında bulunduğu ifade edildi. Söz konusu mektubun, Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği'ne teslim edildiği ve Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 'Avrupa'da güvenliği güçlendirme yollarını' konuşmaya davet edildiği belirtildi.

Söz konusu mektupta, "Rusya'dan gerilimi düşürmeye devam etmesini, Ukrayna ve çevresinde ve Belarus'taki askeri takviyesine son vermesini istiyoruz. Mevcut durumla ilgili ciddi endişelerimiz devam ediyor. Gerilimlerin ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"MEKTUP NATO VE ABD İLE BİRLİKTE İSTİŞARE İÇİNDE HAZIRLANDI"

AB'den adı verilmeyen üst düzey bir diplomat, "AGİT'in diğer mevcut organlarla, özellikle NATO-Rusya Konseyi ile tamamlayıcı olarak, ilgili tüm tarafların güvenlik endişelerine yanıt vermek için uygun bir forum olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diplomat ayrıca, "AB'nin yanıtı ABD ve NATO ile istişare içinde hazırlandı ve benzer bir mektup ittifak tarafından da gönderildi. Avrupa Birliği, NATO ortaklarımızla birlikte, Rusya ile herkesin güvenliğini güçlendirme araçlarına ilişkin diyaloğu sürdürmeye hazırdır" dedi.

RUSYA HENÜZ YANITLAMADI

Rusya'nın henüz bu mektuba cevap vermediği Ukrayna krizinde AB'nin tek ses halinde bir tutum sergilemesinin Rusya'yı rahatsız ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB kurumlarına hitaben Rusya'nın endişelerini dile getirdiği mektupta "toplu cevap değil tekil cevaplar verilmesini istiyoruz" dediği ancak AB'nin bu cevap mektubunda da tutum değiştirmediği aktarıldı.

AB ve Rusya arasında başlayan mektup diplomasisinin nasıl sonuçlar vereceği bilinmiyor, ancak AB'nin AGİT çerçevesinde bir diyalog süreci önermesinin sürece yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya AGİT bünyesinde diyalog mektubu - Son Dakika


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