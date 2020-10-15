AB Liderler Zirvesi, Covid-19 gündemi ile toplandı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele, Brexit ve iklim değişikliği gündemi ile toplandı.

Avrupa Birliği üye devletlerin liderleri, Brüksel'de bir araya geldi. Korona virüs ile mücadele, Brexit ve iklim değişikliği konularının masada olduğu zirve öncesi liderler toplantının yapılacağı AB Konseyi binasına geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB liderleriyle, gündemdeki en acil konu Covid-19'a karşı nasıl mücadele edeceğimizi ele alacağız. AB üyesi 27 ülkenin liderleri ile karantina kurallarının organize edilmesi ve hareketliliğin takip edilmesi konularında koordineli çalışmak için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. AB Liderler Zirvesi'nin konuları arasında Brexit'in olduğunu bildiren Michel, "İngiltere ile anlaşma sağlamak istiyoruz. Ancak bu anlaşma 'ne pahasına olursa olsun' diyemeyiz. AB'nin tek pazarının bütünlüğünün, iş potansiyelimizin ve şirketlerimizin korunmasını sağlayacak bir anlaşma sağlamak istiyoruz" dedi.

AB Liderler Zirvesi, bugün ve yarın yapılacak toplantıların ardından nihai kararların yayınlanmasıyla sona erecek.

-İHA-