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AB'nin veri koruma gözlemcisi, "Pegasus" casus yazılımının yasaklanmasını istedi - Son Dakika

AB'nin veri koruma gözlemcisi, "Pegasus" casus yazılımının yasaklanmasını istedi

15.02.2022 12:29
AB'nin veri koruma gözlemcisi, "Pegasus" casus yazılımının yasaklanmasını istedi

Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım programı Pegasus'un yasaklanması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım programı Pegasus'un yasaklanması çağrısında bulundu.

EDPS'den yapılan açıklamada, Pegasus kullanımının "günlük hayatın en mahrem yönlerine müdahale edebilecek, benzeri görülmemiş bir müdahaleciliğe" yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "AB'de Pegasus'a benzer casus yazılımların geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının yasaklanması, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak için en etkili seçenek olacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca Pegasus gibi araçlarla ilgili tartışmaların merkezinde sadece teknolojinin kullanımı değil, "mahremiyet hakkına verilen önemin de" yer alması gerektiği ifade edildi.

Paris merkezli kar amacı gütmeyen bir grup gazeteciden oluşan Forbidden Stories çatısındaki 17 medya kuruluşu, geçen yıl Pegasus'un küresel bir ortamda gazetecilere, hükümet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonları "hacklemek" için kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. Yazılımın çeşitli ülkelere satıldığı anlaşılmış, bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

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Avrupa Birliği, Pegasus, Mahrem, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin veri koruma gözlemcisi, 'Pegasus' casus yazılımının yasaklanmasını istedi - Son Dakika


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