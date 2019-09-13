Abana'da ceviz hasat şenliği düzenlendi

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait." dedi.

Abana Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde "Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Abana ilçesi Altıkulaç köyünde İlhami Tığlı'ya ait bahçede ceviz hasat şenliği düzenlendi.

Şenlikte ceviz hasadı yapıldı, bölgede örnek bahçelere sahip yetiştiricilere teşekkür belgesi verildi.

Şenlik kapsamında yüksek ziraat mühendisi Ercan Er tarafından da ceviz yetiştiriciliği konulu konferans gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, kentin üçte ikisinin ormanla kaplı bulunması dolayısıyla tarım arazilerinin kısıtlı olduğuna işaret etti.

Bu durumun üreticileri mevcut arazilerde daha verimli çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Dağlık bir coğrafyaya sahip olmamız, burada tarım yapılamaz demek değil. Bilhassa bizi daha fazla verim almak için yeni teknikleri kullanma konusunda gayretlendirmeli. Mutlaka bu arazileri iyi şekilde değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur." sözünü Kastamonu'da daha iyi anladığını dile getiren Karadeniz, "Çünkü bıraktığınız arazi birkaç yıl içinde ormana dönüşüyor. Onun için bu arazilere bakmak ve ormana dönüşmesini önlemek zorundayız. Bu konuda özellikle büyükşehirden köye göçenlere buradaki arazilerine sahip çıkmaları konusunda büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Abana'nın yetişen ceviz çeşitleriyle üretimi artırmada iddialı olduğunu anlatan Karadeniz, "Sarımsak denilince nasıl Taşköprü akla geliyorsa ceviz deyince de Abana gelecektir, buna inanıyorum. Çünkü buranın iklimi müsait. Görüyoruz ki önayak olacak üreticimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız var. Hasat şenliğinin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da ilçenin ekonomik alanda kalkınması için iki önemli parametre olduğunu belirterek, "Bunlardan biri turizm, diğeri ise tarımdır. Katma değeri yüksek bir ürün olan cevizin Abana'da yetişmesi çok güzel bir şey. Devletimiz her türlü desteği veriyor, vatandaşlarımızın yükü teşviklerle azaltılıyor. Kestane balı, kestane, kivi ve ceviz konusunda önümüzdeki yıllarda çok güzel işler ortaya konacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Yunus Akgül ise ilçede son yıllarda geleneksel üretim yöntemlerin dışına çıkıldığını söyledi.

Profesyonel anlamda kestane balının ilçede ciddi getirisi olmaya başladığını vurgulayan Akgül, "Kestane balı ile markalaşma yolunda ciddi çalışmalarımız var. Kivi de öne çıkmaya başladı. Son olarak da cevize girmeye başladık. İnşallah bundan sonra ilçemizde ticari önem taşıyan ürünlere değer katacak şenlikler yapacağız. İnsanlara tarımdan kazanç kapıları açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

"Son 6 yılda ilimizde 250 bin ceviz fidanını diktik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman da İl Özel İdaresinin desteğiyle tarım projelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Ceviz konusunda da hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda ilimizde 250 bin ceviz fidanını diktik. İl Özel İdaresi kaynağı ile projelerimize katkı buluyoruz. Bakanlığımız da sertifikalı fidan kullanımına destek veriyor. 5 dekar ve üzerinde meyvecilik yapan üreticinin masraflarının çoğunu bakanlığımız karşılıyor. Bu ayın sonuna kadar tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri devam ediyor. Bakanlığımızın yüzde 50 hibe verdiği projelere bu yöreden mutlaka başvuru bekliyoruz."

Bahçe sahibi İlhami Tığlı da İstanbul'da 40 yıl farklı iş kollarında çalıştıktan sonra köye dönme kararı aldığını belirterek, "Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteğiyle 2010 yılında 40 dönümlük arazide başladım. Bugün üç farklı türde 700'ün üzerinde ağaca ulaştık. Aşılama yöntemiyle Abana ve çevre ilçelerde verimsiz binlerce ağacı yeniden ürün verebilir hale getirdik." diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.