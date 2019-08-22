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Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının oğlunun Mısır'daki tutukluğu devam ediyor

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, oğlu Rami Şas'ın 1,5 aydır Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hapishanede tutuklu bulunduğunu söyledi.

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının oğlunun Mısır'daki tutukluğu devam ediyor, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, oğlu Rami Şas'ın 1,5 aydır Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hapishanede tutuklu bulunduğunu söyledi.

Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Rami'nin Tura hapishanesine tutuklu bulunmasıyla ilgili Mısır makamlarıyla iletişim kurduklarını ancak neden tutuklandığı ya da salıverilmesiyle ilgili henüz bir cevap alamadıklarını kaydetti.


Mısır makamlarının, Rami'nin terör ya da başka bir suçla itham edilmediğini kendilerine bildirdiğini aktaran Şas, "İlk günlerde nerede olduğunu bilmiyorduk. Ama artık 1,5 aydır Tura'da olduğunu biliyoruz. Kızı ve kız kardeşi her cuma ziyaretine gidiyor." dedi.


Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


Rami Şas'ın ailesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, 5 Temmuz'da Şas'ın Kahire'deki evine baskın düzenlediği ve kamuoyunda "Umut planı" olarak bilinen dava kapsamında tutuklandığı ifade edilmişti.


Açıklamada ayrıca Şas'ın Fransız uyruklu eşinin de emniyet mensupları tarafından sınır dışı edildiği ve Kahire'deki Fransız Büyükelçiliği'yle iletişime geçmesine izin verilmediği belirtilmişti. Rami'nin, tutuklanmadan önce açık bir şekilde Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduğunu açıkladığı ve Bahreyn'de haziran ayında düzenlenen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çalıştayına Mısır'ın katılmasını eleştirdiği kaydedilmişti.


Mısır makamları, 25 Haziran'da "ülke ekonomisine darbe vurmak ve devlet kurumlarını hedef almak için 'Umut planı' hazırlamak" suçlamasıyla 8 kişiyi tutuklamıştı.

Mahmud Abbas, Filistin, Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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